Жигалова: Лобода попала в скандал на Украине из-за незнания родного языка

Журналистка Алёна Жигалова заявила, что певица Светлана Лобода попала в крупный скандал на своей родине. Знаменитость выпустила новую песню на украинском языке, чтобы якобы поддержать свой народ. Однако в названии композиции была допущена грубая ошибка.

"Попала Лобода по самые помидоры. Там подключился даже местный филолог, который сделал анализ речи. Он заявил, что певица вообще не владеет своим родным языком", — сказала Жигалова в YouTube-шоу "Алёна, блин!"

Журналистка была удивлена, что в скандал вмешался Иосиф Пригожин и попытался защитить украинскую певицу.