Журналистка Алёна Жигалова заявила, что певица Светлана Лобода попала в крупный скандал на своей родине. Знаменитость выпустила новую песню на украинском языке, чтобы якобы поддержать свой народ. Однако в названии композиции была допущена грубая ошибка.
"Попала Лобода по самые помидоры. Там подключился даже местный филолог, который сделал анализ речи. Он заявил, что певица вообще не владеет своим родным языком", — сказала Жигалова в YouTube-шоу "Алёна, блин!"
Журналистка была удивлена, что в скандал вмешался Иосиф Пригожин и попытался защитить украинскую певицу.
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