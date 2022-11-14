Украинская певица MARUV (Анна Корсун. — Прим. ред.) опубликовала в социальной сети фрагмент новой песни, которую она посвятила своему новорождённому ребёнку. Однако жители Незалежной не оценили творчество артистки и раскритиковали её за использование английского языка.
"Почему на английском языке? Чтобы никого не обидеть? Чтобы на двух стульях усидеть. Своим молчанием ты уже всё сказала. Предательница", — заявили комментаторы.
Экс-фанаты убеждены, что спецоперация российской армии совсем не беспокоит украинскую певицу. Однако некоторые поклонники поздравили Корсун с пополнением и призвали её скорее вернуться на сцену.
"Люди в комментах, я так поняла, ненормальные, потому что поздравляют предательницу нашего народа", — написали озлобленные украинцы.
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