MARUV посвятила песню новорождённому ребёнку и стала "предательницей" Киева

Украинская певица MARUV (Анна Корсун. — Прим. ред.) опубликовала в социальной сети фрагмент новой песни, которую она посвятила своему новорождённому ребёнку. Однако жители Незалежной не оценили творчество артистки и раскритиковали её за использование английского языка.

"Почему на английском языке? Чтобы никого не обидеть? Чтобы на двух стульях усидеть. Своим молчанием ты уже всё сказала. Предательница", — заявили комментаторы.

Экс-фанаты убеждены, что спецоперация российской армии совсем не беспокоит украинскую певицу. Однако некоторые поклонники поздравили Корсун с пополнением и призвали её скорее вернуться на сцену.

"Люди в комментах, я так поняла, ненормальные, потому что поздравляют предательницу нашего народа", — написали озлобленные украинцы.