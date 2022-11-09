Оставшаяся в России украинская певица Ани Лорак разозлила соотечественников

Певица Ани Лорак опубликовала в социальных сетях фотографию со своей дочерью на отдыхе в Испании. Подписчики артистки осудили её за молчание о спецоперации российской армии и пожелали, чтобы Лорак "побили" украинские беженцы.

"Стыд украинской нации"; "Интересно, как вы своему ребенку в глаза смотрите?" — написали комментаторы.

Ани Лорак оказалась в списке "нежелательных лиц на Украине", который составил Совет национальной безопасности и обороны. В перечень также попали Светлана Лобода, Вера Брежнева и Анна Седокова.