Звёзд Украины лишат званий народных артистов за поддержку РФ или за молчание

На Украине решили наказать артистов украинского происхождения, которые встали на сторону России или отмалчиваются после начала спецоперации.

С такой инициативой выступил министр культуры страны Александр Ткаченко. Он считает необходимым внести соответствующие поправки в законодательство.

"Хочу подчеркнуть и предупредить, что все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званием народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены", — сказал глава Минкульта Украины.

На Украине с первых дней СВО активно критикуют артистов, которые работали в Российской Федерации. Украинцы обрушились с нападками на Светлану Лободу, Регину Тодоренко, Ани Лорак, Веру Брежневу и других знаменитых выходцев из Украины, которые строили свою сценическую карьеру в РФ.

Ранее певица Анастасия Приходько призвала лишить украинского гражданства Ани Лорак и Светлану Лободу.