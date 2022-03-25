Приходько призвала "отрезать от Украины" Лорак и Лободу

Певица Анастасия Приходько считает, что Ани Лорак и Светлану Лободу следует лишить украинского гражданства.

Исполнительница Анастасия Приходько, которая представляла Россию на Евровидении в 2009 году, уверена, что её коллеги по шоу-бизнесу недостаточно активно помогают Украине.

Ани Лорак Приходько обвинила в "измене Родине".

"Господи, угомоните ботокс! Он начал у нее (Светланы Лободы — прим. ред.) мигрировать в мозг! Этих (Светлану Лободу и Ани Лорак — прим. ред.) надо моментально отрезать от Украины!", — цитирует слова певицы "СтарХит".

После начала спецоперации на Украине в "незалежной" продолжают пополнять "чёрный список" звёзд украинского происхождения. Персонами "нон грата" в своей стране становятся артисты, которые активно выступали на территории РФ.

Светлана Лобода отреагировала на включение её в список неугодных. Она заявила, то ей плевать на списки, так как она занята отправкой гуманитарных грузов на Украину. Певица рассказала, что в большом количестве покупает памперсы и детские смеси.