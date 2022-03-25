EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Приходько призвала "отрезать от Украины" Лорак и Лободу

Общество

Певица Анастасия Приходько считает, что Ани Лорак и Светлану Лободу следует лишить украинского гражданства.

Приходько призвала "отрезать от Украины" Лорак и Лободу

Исполнительница Анастасия Приходько, которая представляла Россию на Евровидении в 2009 году, уверена, что её коллеги по шоу-бизнесу недостаточно активно помогают Украине.

Ани Лорак Приходько обвинила в "измене Родине".

"Господи, угомоните ботокс! Он начал у нее (Светланы Лободы — прим. ред.) мигрировать в мозг! Этих (Светлану Лободу и Ани Лорак — прим. ред.) надо моментально отрезать от Украины!", — цитирует слова певицы "СтарХит".

После начала спецоперации на Украине в "незалежной" продолжают пополнять "чёрный список" звёзд украинского происхождения. Персонами "нон грата" в своей стране становятся артисты, которые активно выступали на территории РФ.

Светлана Лобода отреагировала на включение её в список неугодных. Она заявила, то ей плевать на списки, так как она занята отправкой гуманитарных грузов на Украину. Певица рассказала, что в большом количестве покупает памперсы и детские смеси.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы светлана лобода анастасия приходько
Sberbank
Новости
Гендиректор АРФП Дмитриев объяснил нехватку лекарств после введения санкций
"Чтобы вычислить крота": весть о смерти Жириновского могли слить специально
ФСБ: задержан шпион СБУ в Москве, собиравший данные о журналистах
Лавров: России объявили тотальную гибридную войну
Украинские военные применяют боеприпасы с белым фосфором, заявил Кадыров
Приходько призвала "отрезать от Украины" Лорак и Лободу
Володин обрушился на сенатора и СМИ, сообщившие о смерти Жириновского
Сенатор Пронюшкин извинился за сообщение о "смерти" Жириновского
В ЛДПР рассказали, зачем могли вбросить фейк о смерти Жириновского
Константин Хабенский ответил на вопрос об эмиграции из России
Популярное
Силовые структуры
Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"

Боец из националистического полка "Азов"* рассказал, почему сдался армии ДНР.

Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"
Россия взяла курс на присоединение Украины
Новости Украины
Россия взяла курс на присоединение Украины
Экономика и бизнес
"Гении!" — Хазин восхитился провокацией Штатов одновременно против России и ЕС
Мир. Новости мира
Бойцы из Чечни подняли флаг с изображением Кадырова во время боя на Украине
Любовь Степушова США ищут повод для ввода войск НАТО на Украину Любовь Степушова Усам Оздемиров Электронные деньги сбросят с пьедестала систему SWIFT Усам Оздемиров Ирина Шлионская Хотите на Марс? Будьте готовы стать веганами! Ирина Шлионская
Общество
Украинский рэпер Потап отказался от российских музыкальных премий
Мир. Новости мира
В Минобороны РФ заявили об уничтожении базы подготовки наёмников на Украине
Хазин: первый ответ Путина на санкции поставил доллар на грань катастрофы
Экономика и бизнес
Хазин: первый ответ Путина на санкции поставил доллар на грань катастрофы
Последние материалы
"Чтобы вычислить крота": весть о смерти Жириновского могли слить специально
ФСБ: задержан шпион СБУ в Москве, собиравший данные о журналистах
Лавров: России объявили тотальную гибридную войну
США ищут повод для ввода войск НАТО на Украину
Украинские военные применяют боеприпасы с белым фосфором, заявил Кадыров
Приходько призвала "отрезать от Украины" Лорак и Лободу
Володин обрушился на сенатора и СМИ, сообщившие о смерти Жириновского
Электронные деньги сбросят с пьедестала систему SWIFT
Сенатор Пронюшкин извинился за сообщение о "смерти" Жириновского
Константин Хабенский ответил на вопрос об эмиграции из России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников