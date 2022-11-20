НТВ: раненый десантник без ноги встал, услышав песни Вики Цыгановой

Певица Вика Цыганова поддерживает спецоперацию на Украине с самого начала. Чтобы поднять боевой дух российских бойцов, она ездит с выступлениями по военным госпиталям в сопровождении своего мужа.

Цыганова уверена, что её песни имеют чудодейственный эффект, поскольку у раненых солдат при их прослушивании проходит боль. Певица рассказала про случай, когда боец с ампутированной ногой, сидящий в инвалидной коляске, вдруг встал.

"Раненый десантник без ноги, в коляске. Он встал, понимаешь, он просто встал. А другой вот из подразделения, <…> он сидел на первом ряду, это в Химках был в госпитале концерт. Я ему пела, прямо в глаза смотрю, а он говорит: произошло чудо, у меня нога перестала болеть. Он говорит: сейчас поставлю протез, пойду воевать", — рассказала артистка в эфире программы НТВ "Новые русские сенсации".

Певица не собирается останавливать концертную деятельность, планируя и дальше выступать для военных — участников специальной военной операции.