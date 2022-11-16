Супермодель из США Паулина Поризкова, имеющая чешские корни, опубликовала в соцсети фотографию, представ перед подписчиками без макияжа и фильтров с собранными волосами.
"Вот она я, с чистым лицом и без фильтров", — подписала Паулина снимок.
Поризкова активно занимается модельной деятельностью в свои 57 лет. В августе она снялась для двух обложек чешской версии журнала Harper's Bazaar, а в октябре появилась в Women's Wear Daily.
Супермодель является автором книги "Без фильтров: Хорошая, плохая и красивая", экземпляр которой также был использован Паулиной для фотосессии топлес.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ракета, упавшая в Польше, была выпущена ВСУ, чтобы сбить ракету России.