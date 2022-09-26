Популярный продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что его зятю Евгению Ткаченко пришла повестка. Также предприниматель обсудил с военным экспертом частичную мобилизацию в нашей стране.
Известно, что Ткаченко 25 лет. Как подчеркнул продюсер, его зять недавно стал папой. Специалист порекомендовал молодому человеку посетить военкомат и уточнить возможность отсрочки.
"Надо брать свидетельство о рождении и его предоставлять", — сказал эксперт, передаёт НТВ.
Ранее российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал сообщения о мобилизации артистов. По его информации, пока звёзды шоу-бизнеса не станут участниками спецоперации по принуждению к миру на Украине.
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Военком города Назарово Красноярского края Олег Тихончук объяснил, что мобилизовывать будут вне зависимости от военного опыта и категории годности.