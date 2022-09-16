Пригожин: Кремль не организовывал отмену концертов украинских групп в Европе

Известный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявления исполнителя Олега Скрипки, который усмотрел деятельность российских властей в запрете группы "Вопли Видоплясова" петь в Европе. Об этом написали в EADaily.

"Очередные украинские бредни", — сказал Пригожин.

По его словам, у администрации президента РФ Владимира Путина есть более важные проблемы, которые необходимо решить. Также предприниматель отметил, что Кремль не обладает таким влиянием.

Ранее Скрипка возмутился запретом на выступление в Гамбурге из-за фашизма. Вместе с этим певец обвинил Германию в притеснении украинцев.