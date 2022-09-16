Известный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявления исполнителя Олега Скрипки, который усмотрел деятельность российских властей в запрете группы "Вопли Видоплясова" петь в Европе. Об этом написали в EADaily.
"Очередные украинские бредни", — сказал Пригожин.
По его словам, у администрации президента РФ Владимира Путина есть более важные проблемы, которые необходимо решить. Также предприниматель отметил, что Кремль не обладает таким влиянием.
Ранее Скрипка возмутился запретом на выступление в Гамбурге из-за фашизма. Вместе с этим певец обвинил Германию в притеснении украинцев.
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