Охлобыстин о мобилизации артистов: "Пореченков пойдёт первым"

Иван Охлобыстин высказался о мобилизации звёзд шоу-бизнеса. Поклонники артистов уже одолевают звёзд-патриотов призывами отправляться на фронт.

Звезда сериала "Интерны" не поверил новостям о том, что российских знаменитостей ожидают окопы на Донбассе.

"Что же касаемо списка артистов, якобы мобилизованных на спецоперацию, то это кем-то разгоняемый фейк. Никто никуда пока не едет", — объяснил актёр.

Добровольно участвовать в СВО, по мнению Охлобыстина, согласится его коллега Михаил Пореченков.

"Говорил с Мишей Пореченковым. Он не в курсе. Хотя, кто кто, а он пойдёт первым, если позовут", — объяснил актёр.

Ранее сообщалось, что рэпер Тимати решил отдохнуть в Узбекистане во время частичной мобилизации.