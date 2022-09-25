Иван Охлобыстин высказался о мобилизации звёзд шоу-бизнеса. Поклонники артистов уже одолевают звёзд-патриотов призывами отправляться на фронт.
Звезда сериала "Интерны" не поверил новостям о том, что российских знаменитостей ожидают окопы на Донбассе.
"Что же касаемо списка артистов, якобы мобилизованных на спецоперацию, то это кем-то разгоняемый фейк. Никто никуда пока не едет", — объяснил актёр.
Добровольно участвовать в СВО, по мнению Охлобыстина, согласится его коллега Михаил Пореченков.
"Говорил с Мишей Пореченковым. Он не в курсе. Хотя, кто кто, а он пойдёт первым, если позовут", — объяснил актёр.
Ранее сообщалось, что рэпер Тимати решил отдохнуть в Узбекистане во время частичной мобилизации.
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