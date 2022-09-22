Известная журналистка Ксения Собчак рассказала, как поддержать себя на фоне объявления частичной мобилизации в России. Телеведущая призналась, что её успокаивает искусство.
"Давайте насладимся созданным теми, кто смог превзойти своё животное ради божественного", — сказала Собчак.
Вместе с этим она продемонстрировала снимки Пушкинского музея в Москве. Как заявила популярная журналистка, злоумышленники пытались ликвидировать картины купцов Михаила и Ивана Морозовых, поскольку такое творчество не соответствовало "духу народа СССР", но этого не случилось.
"Вера в чудо — главное, что у нас осталось", — заключила телеведущая.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.