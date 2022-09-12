Собчак попала под прицел правоохранительных органов из-за доноса борцов с ЛГБТ

Ксению Собчак обвиняют в пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. У журналистки возникли проблемы с правоохранительными органами.

Поводом для проверки стало интервью Собчак с теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая призналась, что встречается с девушкой.

"Полиция проверяет один из моих каналов (скорее всего, речь про ютуб) на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков… Теперь наше видео будут разбирать компетентные серьёзные люди и выяснять, превращает ли оно натуралов в геев или нет", — написала Ксения в своём микроблоге.

Не помогло журналистке и то, что она перед роликом разместила предупреждение о том, что видео не предназначено для просмотра лицами младше 18 лет.

Ранее Собчак вызвали повесткой в Управление по организации дознания МВД РФ.