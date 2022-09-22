Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о своей поддержке решения президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. Он напомнил, что в данном случае речь идёт о всей России, в том числе и Приморье.
Кожемяко убеждён, что таким образом россияне смогут поддержать ВС РФ в зоне спецоперации на Украине, на которых уже однозначно сказывается усталость от семи месяцев сражений.
"Семь месяцев люди там воюют. Это, конечно, вызывает усталость. Поэтому президент и принял эти решения, чтобы поддержать наших бойцов, наших людей, которые заявили о желании стать частью России. И мы со своей стороны, конечно, поддержим в этом президента", — сказал губернатор, слова которого приводит ИА REGNUM.
Кожемяко подчеркнул, что спецоперация РФ на Украине — это дело всех россиян, и призвал всех быть готовыми к нападкам коллективного Запада.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.