Вдова Шатунова, не в силах пережить потерю мужа, попала в больницу

Супруга солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова Светлана очень тяжело переживает потерю любимого. Продюсер Александр Герасимов рассказал, что после трагедии у жены музыканта обнаружились проблемы с сердцем, из-за чего женщину пришлось госпитализировать.

"Очень жалко его жену и детей. Он всегда старался уделять время своей семье, а также всячески оберегал от помойки под названием "шоубизнес”. У жены после сообщения о смерти Юры стало плохо с сердцем, она была вынуждена лечь в больницу. Как они теперь без него?" — цитирует Герасимова издание "МК".

Продюсер напомнил, что Юрий Шатунов в последнее время пользовался такой же любовью зрителей, как и на заре своей словы. Накануне трагической смерти певец дал 18 больших концертов.

Однако, по мнению Герасимова, причиной смерти Шатунова стало не переутомление из-за выступлений, а необходимость бесконечно судиться с бывшим продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным.