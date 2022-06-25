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Шатунов на своём последнем концерте назвал "Белые розы" вечной песней

Шоу-бизнес

В мире происходит нечто такое, что сводит с ума. Но на самом деле всё, что происходит, так и должно было быть, потому что рано или поздно всё, что сейчас есть, — закончится. Такие слова произнёс, обращаясь к зрителям, популярный певец Юрий Шатунов в самом начале своего выступления в Подольске 19 июня. И никто в зале тогда не мог даже представить, что через три дня любимого артиста не станет.

Шатунов на своём последнем концерте назвал "Белые розы" вечной песней

Певец, как всегда много шутил, смеялся, принимал цветы и подарки, отвечал на вопросы поклонников. Но некоторые его слова, которым тогда никто не придал особого значения, теперь можно считать пророческими. Он как будто что-то предчувствовал.

Программу Шатунов открыл грустной и проникновенной композицией "Придумал любовь". А после этого обратился к залу. Он рассказал, что концерт перенесли, но не отменили, что самое главное. Всё, что ни делается, всё к лучшему, добавил солист "Ласкового мая".

Он заметил, что не был в Подольске с 2019 года, а за это время много чего произошло в мире.

"Я постарел, потолстел, суд выиграл у этого нехорошего человека, поседел немножко… <…> Ничего в этом мире постоянного нет. Но в этом мире стабильно только одно — музыка. Потому что музыка вечна. А, как говорится, я могу похвастаться тем, что у меня есть ряд песен, которые спустя годы можно назвать вечными", — заявил Шатунов.

После этого, конечно же, прозвучал хит нескольких поколений "Белые розы". Песня сорвала бурные овации зала, а исполнителя завалили цветами.

В финале концерта, который длился больше двух часов, Шатунов ещё раз спел эту композицию, но уже без музыки и вместе с залом. И только после этого попрощался и ушёл со сцены. Как оказалось, навсегда...

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Автор: Максим Александров
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