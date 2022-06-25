Шатунов на своём последнем концерте назвал "Белые розы" вечной песней

В мире происходит нечто такое, что сводит с ума. Но на самом деле всё, что происходит, так и должно было быть, потому что рано или поздно всё, что сейчас есть, — закончится. Такие слова произнёс, обращаясь к зрителям, популярный певец Юрий Шатунов в самом начале своего выступления в Подольске 19 июня. И никто в зале тогда не мог даже представить, что через три дня любимого артиста не станет.

Певец, как всегда много шутил, смеялся, принимал цветы и подарки, отвечал на вопросы поклонников. Но некоторые его слова, которым тогда никто не придал особого значения, теперь можно считать пророческими. Он как будто что-то предчувствовал.

Программу Шатунов открыл грустной и проникновенной композицией "Придумал любовь". А после этого обратился к залу. Он рассказал, что концерт перенесли, но не отменили, что самое главное. Всё, что ни делается, всё к лучшему, добавил солист "Ласкового мая".

Он заметил, что не был в Подольске с 2019 года, а за это время много чего произошло в мире.

"Я постарел, потолстел, суд выиграл у этого нехорошего человека, поседел немножко… <…> Ничего в этом мире постоянного нет. Но в этом мире стабильно только одно — музыка. Потому что музыка вечна. А, как говорится, я могу похвастаться тем, что у меня есть ряд песен, которые спустя годы можно назвать вечными", — заявил Шатунов.

После этого, конечно же, прозвучал хит нескольких поколений "Белые розы". Песня сорвала бурные овации зала, а исполнителя завалили цветами.

В финале концерта, который длился больше двух часов, Шатунов ещё раз спел эту композицию, но уже без музыки и вместе с залом. И только после этого попрощался и ушёл со сцены. Как оказалось, навсегда...