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Пугачёва молчит о спецоперации, чтобы Галкин мог выгодно продать недвижимость

Шоу-бизнес

Ещё в самом начале российской спецоперации на Украине певица Алла Пугачёва вместе со своим супругом Максимом Галкиным уехала в Израиль, где и остаётся по сей день.

Пугачёва молчит о спецоперации, чтобы Галкин мог выгодно продать недвижимость

Галкин весь июнь ездит с концертами по израильским городам, едко подшучивая над Россией в своих выступлениях. Пугачёва же ведёт себя на удивление сдержанно, никак не высказываясь по поводу происходящего на Украине и в мире.

Журналисты "Комсомольской правды" выяснили, что Галкин сейчас занят переписыванием своей российской недвижимости на Пугачёву, чтобы потом её можно было выгодно продать. Этим, в частности, можно объяснить молчание Примадонны.

"Максим Галкин переписывает по доверенности часть своего имущества на жену. Продать выгодно элитную недвижимость сейчас очень сложно. Это значит, что политические монологи мы услышим от Аллы Борисовны еще не скоро", — сообщает издание.

Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачёвой уехал в Израиль в самом начале спецоперации на Украине. Пугачёва уверяла всех, что они просто улетели в отпуск и на лечение, и скоро вернутся на родину. Однако Галкин активно даёт концерты в разных городах Израиля, и в Россию пара явно пока не собирается. Далее у Галкина в планах выступления в Европе, а в сентябре он поедет радовать своих поклонников в Австралию, Новую Зеландию, а потом в США.

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Автор: Светлана Нерадовская
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