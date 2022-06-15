Соседи о жизни Пугачёвой в Израиле: "Выглядит шикарно"

С самого начала российская певица Алла Пугачёва вместе со своим супругом Максимом Галкиным живёт в Израиле, в курортном городке Кесария.

Корреспонденты "Комсомольской правды" выяснили, что многие израильтяне хорошо знают, где именно проживает Примадонна.

"Прекрасно себя чувствует. Выглядит шикарно. Это место — наша израильская Рублевка. Тут по карману жить только богатым", — рассказал официант одного из городских кафе.

Несмотря на популярность Пугачёвой, нашлись и такие местные жители, которые считают, что певицу стоит оставить в покое ввиду её возраста и всего того, что она сделала для российской культуры.

"Ой, ну живет тут Пугачева? И что? Вам-то зачем эта информация? Что вы все к ней прицепились, ей-богу? Ей сколько лет-то уже, вы в курсе? Имейте совесть. Она певица, и великая", — ответила на вопросы журналистов продавщица местного сувенирного магазинчика.

Пугачёва и Галкин уехали в Израиль в самом начале российской спецоперации на Украине, и пока не собираются возвращаться на родину. На весь июнь у Галкина расписаны концерты в израильских городах, а в августе звёздная чета планирует отправиться в Европу, в Юрмалу, где у Галкина тоже анонсированы выступления.