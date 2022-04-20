У Алексея Панина почти не осталось денег: "У меня ребёнок, его надо кормить"

Российский актёр Алексей Панин, ныне живущий в Испании, поначалу приезжал в Россию на съёмки, но потом с них разорвали все контракты после массированной критики в адрес артиста.

Панин признался, что денег у него осталось очень мало, а никаких доходов пока нет.

"В кино мне дорога закрыта давно! — воскликнул артист. — Я все время, что живу в Испании, приезжал в Россию на два съемочных дня. С 2015-го на меня идет волна хейта, мне перекрыли вход на все федеральные каналы. И в положительном ключе меня выставлять нельзя. Я должен был лететь в Россию, но уже не полечу, потому что вряд ли оттуда потом уеду. Денег осталось на небольшое количество времени, у меня ребенок, его надо кормить", — рассказал Панин.

О карьере в кино за границей Панин даже не мечтает, понимая, что главные роли ему не светят, а в эпизодах играть он не готов.

Новые способы заработка актёр пока не может придумать, признаваясь, что не знает, что ему делать дальше.

Панин получил вид на жительство в Испании в 2020 году. В Россию актёр возвращаться не собирается, называя себя "человеком мира".