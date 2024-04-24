Экономьте без потерь: ТОП-3 самых бюджетных кроссовера на российском рынке

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Автоэксперты составили рейтинг самых дешевых кроссоверов в России

1:46
Авто

Портал "Автоновости дня" выпустил анализ российского автомобильного рынка, особое внимание уделяя категории кроссоверов. В докладе подробно описаны наиболее доступные модели отечественного производства.

Автоэксперты составили рейтинг самых дешевых кроссоверов в России
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

На рынке выделяется кроссовер "Москвич 3", который представляет собой наиболее бюджетный вариант среди новых автомобилей с вариатором, стоимостью от 1 590 000 рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором, шестиступенчатой механикой, обогревом зеркал, круиз-контролем и мультимедийной системой с большим экраном.

Отдельного упоминания заслуживает электрическая версия "Москвич 3е", предлагаемая за 3 360 000 рублей. Эта модель имеет мощный электромотор и аккумулятор, позволяющий преодолеть до 410 километров на одной зарядке. Оснащение включает светодиодную оптику и систему быстрой зарядки.

Среди других отечественных электрокаров стоит выделить Evolute i-Joy и Evolute i-Sky. Evolute i-Joy стоит от 3 854 000 рублей и оснащен аккумулятором на 53 кВтч, в то время как Evolute i-Sky за 4 720 000 рублей предлагает аккумулятор на 85,9 кВтч и запас хода до 500 километров.

Завершает обзор гибридный Evolute i-Space, предназначенный для дальних поездок, со стоимостью 3 360 000 рублей, объединяющий бензиновый двигатель и электромотор.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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