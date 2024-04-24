Россиянин угрожал взорвать самолет после ссоры с девушкой: подробности инцидента в Сочи

Россиянин пригрозил взорвать самолет из-за ссоры с девушкой

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянин, угрожавший взорвать самолёт на рейсе из Сочи в Санкт-Петербург, совершил это действие после ссоры со своей девушкой, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на информированный источник.

Фото: airliners.net by Javier Bravo Muñoz is licensed under Creative Commons CC0 License

По словам собеседника издания, мужчина, являющийся старшим специалистом в московской компании по продаже компьютеров, находился в аэропорту вместе со своей сожительницей. Источник отмечает, что оба были в состоянии алкогольного опьянения и поссорились, после чего мужчина внезапно вспылил и скрылся с места.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале, 31-летний житель Москвы выломал аварийную дверь, пробрался на перрон и ворвался в салон самолёта. Там он начал кричать, ругаться матом и угрожать взрывом. Кроме того, нарушитель пытался поджечь себя и кресла в салоне.

В отношении мужчины составлены протоколы по административным нарушениям. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте.

Инцидент произошел в аэропорту Сочи во вторник, 23 апреля. Рейс в Санкт-Петербург должен был отправиться в 16:25, но его задержали на три часа.