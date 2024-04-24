Доклад ООН о народонаселении мира-2024 будет разительно отличаться от действующего

В мире начинается битва за миграционные потоки

18:38 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Мировая кооперация

После того, как, описывая "несправедливое положение вещей в международных делах”, Владимир Путин заметил, что бал привыкших "столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами” колониальных вампиров заканчивается, общественное мнение не только в России, но и по всему миру воспринимает борьбу с неоколониализмом, гегемонизмом и концепцией "однополярного мира” как одно из базовых направлений российской внешней политики.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Между тем, в Концепции внешней политики Российской Федерации в редакции 2023 года слово "деколонизация” встречается только один раз, и то в историческом контексте, слово "неоколониализм” три раза (всегда содержательно), а слово "колониальный” — четыре. Разумеется, напрашивающимся объяснением этого являются проблемы с межведомственным согласованием.

Важно понимать, что неоколониализм — это интегральное проявление современного глобального капитализма, которое невозможно исключить из существующего миропорядка, сохраняя его "позитивные черты” (в чем бы они ни проявлялись). Не получится избавиться от современного неоколониализма, сохраняя современную глобализацию. Они вместе составляют неразрывное единство, обеспечивающее доминирование западного олигархата.

Каким образом можно преодолеть чудовищную несправедливость современного неоколониализма, через какие именно тактические шаги это может быть сделано, — это отдельный вопрос, но представить себе, что одни из его компонентов могут быть сохранены, в то время как другие отброшены, означает игнорирование этого интегрального единства, выдачу желаемого за действительное.

Сегодня на разного рода международных экологических конференциях активно продвигается концепция и даже теория, что природные ресурсы — это якобы общее достояние человечества, ставя под сомнение национальные суверенитеты, утверждая право западных государств вмешиваться в дела других стран, если там природные ресурсы используются — с точки зрения Запада — "неэффективно".

Сейчас этот подход проявляется, например, в нефтяной отрасли, где началась борьба за подчинение транснациональному капиталу национальных нефтяных компаний (прежде всего в странах ОПЕК, но и России не следует быть слишком самоуверенной: мы на очереди). Имеется в виду, что нефть — это богатство не ливийского, иракского или российского народа, а тех, кто считает, что может ею наиболее эффективно распорядиться. То есть англо-американских, французских, японских нефтяных монополий. (Подробнее см. Гафуров Саид, Митина Дарья. Боевая экология. Как Greenpeace, WWF и другие международные экологические организации подрывают развитие России. — СПб.: Питер, 2021. С.12.)

А между тем в последние недели в кругах, близких к органам ООН, ответственным за народонаселение, начали говорить, что уже к 2050 году начнётся сокращение численности населения Земли, хотя ещё в прошлом году говорили, что "последние прогнозы Организации Объединенных Наций предполагают, что темпы прироста населения в мире снизились и с 2020 года составляют менее 1%”, не без доли снисходительности описывая "тревоги” и "страхи” общественности по всему миру.

Год назад считалось, что рост человечества остановится только в 2064. году, но есть все основания полагать, что доклад о народонаселении мира-2024 будет разительно отличаться от действующего.

Если ещё в прошлом году Фонд ООН по народонаселению полагал, что к 2100 году в мире среднее количество детей на одну женщину снизится с нынешнего 2,3 до 1,8, то сейчас эта цифра явно пересматривается в сторону гораздо более быстрого сокращения рождаемости. (Не оправдываются надежды, что к 2050 году половина прогнозируемого прироста населения мира будет приходиться на восемь стран: Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Объединенная Республика Танзания.)

У нас на глазах происходит отказ Запада от неомальтузианской неоколониальной политики в области народонаселения. Вообще говоря, трудно переоценить значение теории Мальтуса в части оправдания неоколониализма на Западе, хотя базовое предположение Мальтуса о снижении стоимости труда и росте цен на продовольствие вследствие ограниченности ресурсов было опровергнуто опытом, практикой выживания человечества.

Мальтус вполне сознательно отказывался учитывать то, что вместе с населением благодаря научно-техническому прогрессу растет и производительность труда, причём темпами, значительно превышающими скорость прироста населения.

С учётом накопленного опыта у нас есть все основания считать, что по мере роста населения уровень потребления и качество жизни устойчиво повышаются, а вовсе не снижаются — при прочих равных условиях. Мальтус — отменный стилист и хороший полемист, но слабый логик — строил свою аргументацию на откровенно неприличном в наше время вульгарном эмпиризме и совершенно ненаучном применении экстраполяции.

В 1828 году он с самодовольной самоуверенностью указывал:

"Все, что нам известно о Китае и Японии, дает нам право сомневаться в том, чтобы при наибольших усилиях человеческого труда можно было достигнуть удвоения количества произведений земли, даже в возможно длинный период времени".

С тех пор в Восточной Азии произошёл колоссальный рост сельскохозяйственного производства: например, производительность труда в пересчете на гектар рисовых чеков увеличилась примерно в 200 раз.

Новое значение мантры "Люди — новая нефть"

Иными словами, переходный характер нашей эпохи носит не только политическое и военное обличье, но и демографическое. Помимо прочего это приведет к обострению межстрановой конкуренции за миграционные потоки.

В докладе Фонда ООН по народонаселению "Народонаселение мира в 2023 году” есть целый раздел "Миграция — это действительно часть решения”. Либеральная мантра "люди — новая нефть" в этих условиях будет принимать иное, более интересное значение, придающее неоколониализму куда более зловещий характер.

Битва за мигрантов начинается. Тут уместно вспомнить, что ещё Карл Маркс отмечал, что "владелец денег лишь в том случае может превратить свои деньги в капитал, если найдёт на товарном рынке свободного рабочего, свободного в двояком смысле: в том смысле, что рабочий — свободная личность и располагает своей рабочей силой как товаром и что, с другой стороны, он не имеет для продажи никакого другого товара, гол, как сокол, свободен от всех предметов, необходимых для осуществления своей рабочей силы”.

На конференции "Население и развитие: обеспечение прав и выбора", организованной Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) подчеркивалось, что "численность населения региона ЕЭК ООН увеличивается и, как ожидается, продолжит расти в течение следующих десятилетий, главным образом за счёт иммиграции, поскольку уровень рождаемости снижается, а во всё большем количестве стран наблюдаются тенденции сокращения и старения населения. Доля населения трудоспособного возраста продолжает сокращаться во всём регионе, за исключением стран Центральной Азии, где уровень рождаемости остается высоким”. (В Докладе ООН, в котором представлен обзор демографических тенденций в странах Европы, Центральной Азии и Северной Америки, подчеркивается, что права и выбор должны лежать в основе стратегических мер реагирования на изменения в обществах.)

Большинство стран уже сталкиваются или вскоре столкнутся с проблемами снижения рождаемости и старения населения, а также прогнозируемого сокращения его численности. При этом стоимость рабочей силы включает в себя исторический и моральный элемент, меняющийся и от страны к стране, и во времени.

В нашей стране ситуация ещё более тревожная, по некоторым данным, к началу XXII века численность населения России сократится со 144 миллионов человек до 109 миллионов. Если не будет найдено хорошее решение, то варваризация огромных территорий неизбежна — там просто не будет хватать людей для поддержания цивилизованной жизнедеятельности человечества.

Депопуляция — это огромная угроза

Депопуляция сельской России становится угрозой самому существованию нашей страны. Мы уже получили чудовищную ситуацию, когда плотность населения считается решающим фактором благосостояния человека. Если раньше были колхозы-миллионеры со своими громадными Домами культуры и больницами на селе, то сейчас ничего.

Но земля не может долго оставаться пустой, а такая пустота может сработать как пылесос: она будет объективно втягивать соседей. Но даже если эти земли превратятся в пустыню, лишённую людей, а не будут заняты соседями, последствия этого могут оказаться удручающими. Люди — слишком ­мощный фактор организации современной земли.

Печально известный Збигнев Бжезинский считал, что "для европейцев Сибирь могла бы обернуться тем, чем Аляска и Калифорния, вместе взятые, стали в свое время для американцев: источником огромных богатств… Чтобы удержать Сибирь, России понадобится помощь, ей не под силу одолеть эту задачу самостоятельно в условиях переживаемого ею демографического спада и новых тенденций в соседнем Китае. Благодаря масштабному европейскому присутствию Cибирь могла бы со временем превратиться в общеевразийское достояние, использование которого происходило бы на многосторонней основе" (Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство).

В книге "Великая шахматная доска” он прямо говорит о расчленении России на три государственных образования. Сибирь с её природными ресурсами, по Бжезинскому, не должна находиться под контролем Москвы ("The Grand Chessboard”, 1997).

В краткосрочной же перспективе в части трудовых ресурсов на "демографическую яму” накладываются последствия СВО, по некоторым оценкам, около 5-7% работников были мобилизованы, и до 15% покинули Россию, опасаясь призыва на военную службу. Больше того, начался отток мигрантов — бывшие "гастарбайтеры” всё чаще отказываются работать за текущие зарплаты при текущем уровне цен и курсе рубля, в странах Средней Азии уже налаживается система организованной (хоть зачастую и теневой) отправки работников в другие страны.

Возникает парадоксальное, с точки зрения официальной экономической науки, явление — на фоне острого дефицита работников (по опросам рекрутинговых агентств 85% работодателей ощущают нехватку персонала) не происходит заметного роста заработной платы, хотя президент России и поставил задачу построения в стране экономики высоких зарплат.

Так, годовой темп прироста зарплатных предложений работодателей в Москве составил в номинальном выражении, то есть, без учета инфляции: в сфере информационных технологий — 8,1%, в строительстве — 6,9%, в сфере маркетинга и рекламы 6,6%, у работников банков — 6,2%. При этом, по сообщениям Росстата инфляция в России за 2023 год составила 7,42% (11,94% в 2022 году, 8,39% в 2021 году, 4,9% в 2020 году и 3,0% в 2019 году).

Даже государство не обеспечивает достаточный, не говоря уже об опережающем рост заработной платы в бюджетном секторе и на государственных предприятиях, например, многие преподаватели своим основным источником доходов делают самозанятость и переходят в этот режим налогообложения.

Тут важно понимать, что простых правильных решений не бывает, прежде всего потому, что эти решения должны представлять собой функцию от динамично меняющихся внешних условий. Но и красивых правильных решений не бывает, поскольку они должны отражать всю комплексность, все причудливые изгибы реальности, перенимая уродливость таких изгибов.

Капитализм стал безграничным

Неоколониализм порождает чудовищный и удручающий своими масштабами рост межстранового экономического неравенства и с точки зрения имущества, и с точки зрения доходов. Причём он растет не только между трудящимися всего мира и глобальными финансовыми олигархами, но и в каждой отдельной стране.

Мировая "резервная армия труда", аккумулирующаяся в развивающихся странах с их высокой рождаемостью, которой глобальный капитализм открыл дорогу на рынки труда развитых стран, стала ограничивать рост заработной платы трудящихся и на Западе путем жесточайшей неолиберальной конкуренции.

Глобальный капитализм становится всеобъемлющим, безграничным и безудержным, давно отошли в прошлое времена, когда буржуазия в борьбе с аристократией и трудящимися группировалась вокруг "национальных" линий, а "национальный" финансовый капитал пытался навязать свою волю государствам-нациям.

Важным является то, что при наличии нужных технологий чем больше в стране населения, тем больше возможностей для эффективного разделения труда. Плотность населения становится решающим фактором, определяющим уровень благосостояния. (Подробнее см. Гафуров Саид, Митина Дарья. Боевая экология. Как Greenpeace, WWF и другие международные экологические организации подрывают развитие России. — СПб.: Питер, 2021. С.52.) Страны и регионы с большим населением формируют большие рынки, а значит, привлекают больше инвестиций в производство, чем малонаселенные страны. Россия, в силу неравномерности распределения жителей, постоянно сталкивается с этой проблемой в части диспропорций регионального развития.

К. Маркс полагал, что стоимость рабочей силы, как и всякого другого товара, определяется рабочим временем, необходимым для производства, а следовательно, и воспроизводства этого специфического предмета торговли, но в силу того, что люди смертны, рабочие должны воспроизводиться тем или иным способом.

На Западе посчитали, что те огромные средства, которые ранее тратились на воспроизводство рабочей силы (и "пушечного мяса”) в виде воспитания и образования детей можно сэкономить за счёт миграционных потоков.

Маркс говорил об этом так:

"Сами естественные потребности, различны в зависимости от климатических и других природных особенностей той или другой страны. С другой стороны, размер так называемых необходимых потребностей, равно как и способы их удовлетворения, сами представляют собой продукт истории и зависят в большой мере от культурного уровня страны, между прочим в значительной степени и от того, при каких условиях, а следовательно, с какими привычками и жизненными притязаниями сформировался класс свободных рабочих” (Маркс К. Капитал. Т. 1).

Тут важно понимать, что даже "людоеды из МВФ” ни в коем случае не требуют сокращения развивающимися странами расходов на образование, а учебники в школах, да и учебные программы по естественным и техническим наукам в университетах по всему миру практически одинаковые.

Обречены на победу

Иными словами, бремя расходов на образование рабочей силы для западных стран несут развивающиеся государства. Кто-то тонко заметил, что хорошие и плохие вузы отличаются качеством подготовки троечников, отличники же повсюду одинаковые, и Запад забирает себе в первую очередь отличников.

Приватизация образования, здравоохранения и других услуг, ранее представляемых государством, повышение их стоимости чрезвычайно подрывает покупательную способность трудящихся, а разорение мелкого бизнеса ведёт к увеличению резервной армии труда. И массовый голод становится результатом не физической нехватки продуктов, а нового глобального социального миропорядка. Неолиберальная повестка, которая доминирует в МВФ и Всемирном банке и постепенно захватила ООН, говорит о том, что каждый сам за себя.

Мир под властью западных корпораций это злой и несправедливый мир, в котором не хотелось бы жить и оставлять его нашим детям. Но, что бы ни говорили разного рода фукуямы, история ещё не кончилась, и никто не гарантирует победу странам НАТО.

И Россия просто не может себе позволить проиграть странам НАТО битву за миграционные потоки, иначе нашей страны просто не будет — слишком уж много желающих превратить её в "30-40 маленьких, уютных швейцарий”.