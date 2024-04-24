Три распространенные ошибки в уходе за зубами: что портит вашу улыбку

Три ошибки при чистке зубов, которые могут негативно сказаться на вашей улыбке

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Регулярное посещение стоматолога важно, но неправильный уход за зубами дома может аннулировать его эффект. Существует несколько распространенных ошибок при чистке зубов, которые многие делают:

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Использование универсальной пасты для всей семьи. Хотя это удобно, каждый член семьи может иметь свои особенности полости рта и требования к пасте. Например, для чувствительных десен лучше подойдет специальная паста. Также ортодонтические конструкции могут требовать специальных средств для ухода. Неправильная техника чистки. Многие не знают, как правильно чистить зубы даже взрослым. Неправильное движение может ухудшить ситуацию, закладывая бактерии под десны и не обеспечивая полное очищение полости рта. Важно освоить правильную технику и уделить внимание чистке языка. Неиспользование дополнительных средств. Если у вас есть брекеты или другие конструкции, врач, вероятно, порекомендовал дополнительные средства, такие как ершики или нити. Их игнорирование может привести к проблемам, таким как межзубной кариес. Потратьте время на тщательное очищение всех поверхностей зубов и конструкций.



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