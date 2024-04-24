Врач рассказала о предвестниках инфаркта

Кардиолог Поленова: у инфаркта миокарда нет предвестников

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Инфаркт миокарда может наступить без предварительных признаков и возникает внезапно, поэтому важно регулярно проверять свое здоровье даже в отсутствие жалоб. Наталья Поленова, лектор Российского общества "Знание" и кардиолог, подчеркнула это в интервью для "ФедералПресс".

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При возникновении боли в груди необходимо обязательно провести ЭКГ. Однако боль, связанная с инфарктом миокарда, иногда может быть отличительной благодаря своему приступообразному характеру.

Также она обычно быстро снимается после приема нитроглицерина и сопровождается неприятным ощущением за грудиной.

Предсказать риск инфаркта миокарда возможно только с учетом факторов риска конкретного человека. К ним относятся курение, сахарный диабет, ожирение, гипертония, мужской пол и пожилой возраст, которые увеличивают вероятность возникновения этого состояния.