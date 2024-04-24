Эти сорта спаржевой фасоли порадуют урожаем: названы 4 лучших

Лучшие сорта спаржевой фасоли

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Эти сорта спаржевой фасоли дают отличный урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeffery Martin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Сакса без волокна 615" — это ранний сорт, который созревает за 50 дней после всходов. Плоды достигают до 12 см, а кустик вырастает до 40 см в высоту. Бобы имеют нежный вкус и ровную форму. Однако этот сорт требует опоры из-за его высокой урожайности. Лёгок в уходе — требует только регулярного полива, подкормок и много солнечного света.

"Снегурочка" — ещё один ранний сорт, который созревает за 48 дней. Кустик также достигает высоты до 40 см, с небольшим количеством листвы. Бобы имеют желтый цвет и длину до 17 см. Этот сорт имеет вкусный вкус и высокую урожайность, подходит для замораживания, и практически не подвержен заболеваниям.

"Московская белая" — среднеспелый сорт, который даёт первый урожай через 65 дней. Кустик достигает высоты до 35 см. Этот сорт неприхотливый и приносит хороший урожай.

"Королевская овощная лущильная" — среднепоздний сорт, время созревания стручков составляет до 70 дней. Растение вырастает примерно до 55 см в высоту, стручки имеют зеленый цвет и содержат до 8 темно-бордовых зернышек. Этот сорт обладает высокой урожайностью, не требует особых условий и ухода, имеет хороший вкус и стойкость к заболеваниям. Подходит для хранения и различных методов переработки.