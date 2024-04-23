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Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей

0:46
Шоу-бизнес

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста. 

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public domain

Брухунова продолжает радовать подписчиков модными луками. В очередной подборке недельных образов Татьяна запечатлена в ярком наряде. Обращает внимание на себя полосатая юбка в крупный горох, напоминающая по стилистике дымковскую ирушку. 

Авторы Telegram-канала "Немалахов" отыскали точно такую же юбку бренда Валентино Гаравани. Стоимость предмета гардероба составлеет более 293 тысяч рублей. 

Ранее Татьяна Брухунова оправдалась за свои прогулки в период родов.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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