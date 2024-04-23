Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public domain

Брухунова продолжает радовать подписчиков модными луками. В очередной подборке недельных образов Татьяна запечатлена в ярком наряде. Обращает внимание на себя полосатая юбка в крупный горох, напоминающая по стилистике дымковскую ирушку.

Авторы Telegram-канала "Немалахов" отыскали точно такую же юбку бренда Валентино Гаравани. Стоимость предмета гардероба составлеет более 293 тысяч рублей.

Ранее Татьяна Брухунова оправдалась за свои прогулки в период родов.