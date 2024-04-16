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Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды

Татьяна Брухунова оправдалась за свои прогулки в день родов

0:51
Шоу-бизнес

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на "расследование" подписчиков, которые уличили её в посещении публичных мест в день родов.

Татьяна Брухунова оправдалась за свои прогулки в день родов
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public domain

Татьяна Брухунова опубликовала видеобращение в связи с тем, что интернет-пользователи нашли "доказательство" её прогулок в день появления на свет её дочери Матильды.

Жена Петросяна объяснила, что доводы интернет-сыщиков, на её взгляд, смешны. Она уверена, что опубликованные в социальных сетях фото в день родов ни о чём не говорят.

Татьяна отметила, что она могла опубликовать прошлогодние снимки, а мероприятие посетить за месяц до публикации.

Ранее сообщалось, что в дате рождения дочери Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой нашли нестыковки.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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