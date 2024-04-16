Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на "расследование" подписчиков, которые уличили её в посещении публичных мест в день родов.
Татьяна Брухунова опубликовала видеобращение в связи с тем, что интернет-пользователи нашли "доказательство" её прогулок в день появления на свет её дочери Матильды.
Жена Петросяна объяснила, что доводы интернет-сыщиков, на её взгляд, смешны. Она уверена, что опубликованные в социальных сетях фото в день родов ни о чём не говорят.
Татьяна отметила, что она могла опубликовать прошлогодние снимки, а мероприятие посетить за месяц до публикации.
Ранее сообщалось, что в дате рождения дочери Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой нашли нестыковки.