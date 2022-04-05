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Автор Елена Былкина

Панин отрёкся от России: "Я бы сейчас поменял свой российский паспорт"

Общество

Алексей Панин выступил с резким заявлением в адрес России и россиян.

Панин отрёкся от России: "Я бы сейчас поменял свой российский паспорт"

Актёр объяснил, почему критикует одних своих коллег и молчит о других, взгляды с которыми у него не совпадают.

"У меня спрашивают, почему я комментирую поступки одних публичных людей, своих коллег актёров, которые повели себя как ублюдки с того момента как началась ***** на Украине. В моей жизни были люди, некоторых уже нет — Кобзон, Говорухин покойные, которые в моей жизни сыграли важную роль. Не готов их обсуждать. Миша Ефремов, говорят, брякнул что-то нелицеприятное. Люблю Мишу и не готов его обсуждать", — заявил Панин в своём видеообращении в микроблоге, отметив, что готов говорить только за себя.

Звезда фильма "Жмурки" отрёкся от России из-за проведения спецоперации на Украине.

"Я ничего не хочу иметь общего с этой проклятой страной Россией, с этим проклятым народом. Эти слова не относятся к моим близким, я их буду по-прежнему любить. Если бы у меня была возможность, я бы сейчас поменял свой российский паспорт, честное слово", — заявил артист, которые уже несколько лет проживает в Испании.

Панин действительно воздерживается от комментариев в адрес своих недавних друзей. В частности, он ничего не говорит о позиции Никиты Джигурды, который горячо поддерживает спецоперацию на Украине.

Ранее Панин объяснил, с кем бы хотел сидеть в одной камере.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы иосиф кобзон алексей панин михаил ефремов никита джигурда
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