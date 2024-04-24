Редкие попугаи из Киргизии в самолете: обнаружение и последствия для российского зоолога

19 редких попугаев нашли в самолете, летевшем из Киргизии в Россию

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Таможенные органы России обнаружили 19 редких попугаев на борту самолета, прибывшего из Киргизии. Об этом было сообщено в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

Фото: flickr.com by Mats Lindh is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Птицы прилетели в московский аэропорт Жуковский, адресованные 63-летнему жителю столицы, который занимается зоологией. Среди официально перевозимых нескольких сотен попугаев — волнистых, неразлучников, амадинов и корелл — при проверке было найдено 15 краснолобых прыгающих попугаев и 4 пестрые розеллы.

Эти виды попугаев находятся под угрозой вымирания и защищены Конвенцией СИТЕС, а их перемещение через границы ЕАЭС требует специального разрешения от Росприроднадзора. Редких птиц передали в зоологический комплекс "Зоосад Деда Мороза" в Великом Устюге, а остальных отправили обратно в Ош, Киргизия.

Против россиянина возбуждено административное дело за нарушение таможенных правил. Дополнительно он уже проходит следствие по уголовному делу о контрабанде, связанном с незаконным ввозом птиц в 2023 году.