Катастрофа под водой: как климатическое изменение обернулось трагедией для морских обитателей

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Смертельные морские "похолодания" могут стать более частыми

3:42
Наука

В марте 2021 года на побережье Южной Африки случилось страшное явление. Гигантские манты-скаты, напоминающие летучих мышей своими крыльями, были обнаружены на берегу, лежа на спине на камнях. Огромные бычьи акулы лежали мертвыми на песке, а рыбы фугу оккупировали пляж, выглядя как спущенные футбольные мячи.

Смертельные морские "похолодания" могут стать более частыми
Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA is licensed under Public Domain

Эта массовая гибель рыбы обычно ассоциируется с горячей водой, недостатком кислорода или расцветом токсичных водорослей. Однако, на этот раз причиной стало нечто необычное. Согласно новой статье, умершие рыбы были жертвами неожиданного похолодания, которое, по всей видимости, связано с изменениями климата.

В условиях, когда глобальное потепление приводит к рекордно высоким температурам океана и морские волны жары атакуют нашу планету, кажется парадоксальным, что изменение климата может привести к резкому похолоданию под водой.

Но исследователи считают, что в некоторых частях мира такие явления, как похолодание 2021 года, становятся все более распространенными в результате изменения океанских течений, что может иметь губительные последствия для морской жизни.

Массовое исчезновение акул в Южной Африке привлекло внимание Николаса Любица, австралийского исследователя акул и тогда еще докторанта Университета Джеймса Кука. Он сотрудничал с группой экологов и океанографов, чтобы проанализировать происшедшее и его взаимосвязь с более широкими океаническими тенденциями.

Особое внимание было уделено течению Агульяс, быстрому потоку океанской воды у западной окраины Индийского океана, который направляется на юг вдоль берегов Мозамбика и Южной Африки.

Обычно это течение приносит теплую субтропическую воду дальше на юг, но при контакте с континентальным шельфом оно может вызывать водовороты, аналогичные вращающимся лужам, образующимся за валунами в реке. Эти вихри отводят воду от берега, притягивая более холодную воду с глубины до трех километров.

Восточные ветры также могут сдвигать теплые поверхностные воды в открытое море, что приводит к подъему холодной воды.

В конце февраля 2021 года погодные и океанические условия у побережья Южной Африки совпали, и началось похолодание. Данные с спутников и буев показали, что через регион проходит большой вихрь, который двигается на юг при сильном восточном ветре, способствующем апвеллингу — поднятию глубинных вод к поверхности. Температура поверхности океана упала более чем на 7°C за 48 часов, достигая 10°C.

Возле Порт-Альфреда на юго-восточном берегу температура упала более чем на 9°C за один день. Апвеллинг охватил 230 километров и продолжался неделю.

По мнению Любица, для рыб, предпочитающих теплые воды, таких как бычьи акулы, холод стал смертельным, особенно в связи с его быстрым наступлением. Ученые предупреждают, что изменение климата может изменить зоны апвеллинга в областях, где океанские течения встречаются с континентами, в частности за счет усиления ветров, способствующих поднятию более холодной воды.

Исследователи отмечают увеличение холодных апвеллингов в других местах, таких как Восточно-Австралийское течение, граничащее с восточной окраиной Австралии.

Хотя угроза похолодания добавляет еще один потенциальный способ, которым изменение климата может уменьшить среду обитания акул, ученые подчеркивают, что требуется дальнейшее изучение, чтобы полностью понять этот процесс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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