Катастрофа под водой: как климатическое изменение обернулось трагедией для морских обитателей

В марте 2021 года на побережье Южной Африки случилось страшное явление. Гигантские манты-скаты, напоминающие летучих мышей своими крыльями, были обнаружены на берегу, лежа на спине на камнях. Огромные бычьи акулы лежали мертвыми на песке, а рыбы фугу оккупировали пляж, выглядя как спущенные футбольные мячи.
Эта массовая гибель рыбы обычно ассоциируется с горячей водой, недостатком кислорода или расцветом токсичных водорослей. Однако, на этот раз причиной стало нечто необычное. Согласно новой статье, умершие рыбы были жертвами неожиданного похолодания, которое, по всей видимости, связано с изменениями климата.
В условиях, когда глобальное потепление приводит к рекордно высоким температурам океана и морские волны жары атакуют нашу планету, кажется парадоксальным, что изменение климата может привести к резкому похолоданию под водой.
Но исследователи считают, что в некоторых частях мира такие явления, как похолодание 2021 года, становятся все более распространенными в результате изменения океанских течений, что может иметь губительные последствия для морской жизни.
Массовое исчезновение акул в Южной Африке привлекло внимание Николаса Любица, австралийского исследователя акул и тогда еще докторанта Университета Джеймса Кука. Он сотрудничал с группой экологов и океанографов, чтобы проанализировать происшедшее и его взаимосвязь с более широкими океаническими тенденциями.
Особое внимание было уделено течению Агульяс, быстрому потоку океанской воды у западной окраины Индийского океана, который направляется на юг вдоль берегов Мозамбика и Южной Африки.
Обычно это течение приносит теплую субтропическую воду дальше на юг, но при контакте с континентальным шельфом оно может вызывать водовороты, аналогичные вращающимся лужам, образующимся за валунами в реке. Эти вихри отводят воду от берега, притягивая более холодную воду с глубины до трех километров.
Восточные ветры также могут сдвигать теплые поверхностные воды в открытое море, что приводит к подъему холодной воды.
В конце февраля 2021 года погодные и океанические условия у побережья Южной Африки совпали, и началось похолодание. Данные с спутников и буев показали, что через регион проходит большой вихрь, который двигается на юг при сильном восточном ветре, способствующем апвеллингу — поднятию глубинных вод к поверхности. Температура поверхности океана упала более чем на 7°C за 48 часов, достигая 10°C.
Возле Порт-Альфреда на юго-восточном берегу температура упала более чем на 9°C за один день. Апвеллинг охватил 230 километров и продолжался неделю.
По мнению Любица, для рыб, предпочитающих теплые воды, таких как бычьи акулы, холод стал смертельным, особенно в связи с его быстрым наступлением. Ученые предупреждают, что изменение климата может изменить зоны апвеллинга в областях, где океанские течения встречаются с континентами, в частности за счет усиления ветров, способствующих поднятию более холодной воды.
Исследователи отмечают увеличение холодных апвеллингов в других местах, таких как Восточно-Австралийское течение, граничащее с восточной окраиной Австралии.
Хотя угроза похолодания добавляет еще один потенциальный способ, которым изменение климата может уменьшить среду обитания акул, ученые подчеркивают, что требуется дальнейшее изучение, чтобы полностью понять этот процесс.
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