Индия избавляется от акций местных страховых гигантов GIC Re и LIC

Reuters: Индия открыта к продаже акций страховщиков GIC Re и LIC

1:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

Правительство Индии готово продать миноритарные пакеты акций госперестраховщика General Insurance Corporation of India (GIC Re) и лидера страхования жизни Life Insurance Corporation of India (LIC) в текущем финансовом году, сообщает Reuters.

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На данный момент у страны около 14,22% в капитале GIC Re, выведенной на биржу в 2017 году. Тогда в ходе IPO удалось собрать 111,76 млрд индийских рупий.

Власти уже провели роуд-шоу для инвесторов по GIC Re и выразили готовность продать свою долю 10% траншами на бирже примерно за $683 млн.

Долю в LIC будут продавать по частям, небольшими траншами в зависимости от динамики стоимости акций страховой компании и аппетитов инвесторов. По оценкам экспертов, за 1,5-процентный пакет акций LIC сейчас можно получить до $1,1 млрд.

Ранее в России выросло число обращений к финомбудсмену из-за полисов инвестиционного страхования жизни.