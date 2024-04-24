"Противоречит самой сути страхования": россияне теряют деньги, заключая невыгодные договоры ИСЖ

Финомбудсмен: в России выросло число обращений по полисам ИСЖ

1:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

По итогам 2023 года, в России возросло число обращений, связанных с выплатой по договорам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), сообщила финансовый уполномоченный Светлана Максимова на конференции «Claims&Pays 2024. Урегулирование убытков в страховании».

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По её данным, число таких обращений в Службу финансового уполномоченного увеличилось с 399 (в 2022 году) до 560. Кроме того, в первом квартале 2024 г. финомбудсмен получила свыше 10 обращений по договорам страхования жизни, по условиям которых совокупная страховая выплата при дожитии до окончания страхового периода меньше размера уплаченной страховой премии. Эти договоры в основном были заключены в 2017-2018 гг., рассказала Максимова.

Финансовый уполномоченный отметила, что договоры ИСЖ составлены таким образом, что страховая сумма по дожитию составляет около 10-15% от размера страховой премии, что противоречит самой сути страхования, так как потребитель теряет деньги.

«Напомню, что в соответствии с минимальными стандартными требованиям к таким видам страхования, установленным Банком России, размер выплаты по дожитию не может быть менее уплаченной страховой премии, а с 1 апреля действуют нормы о том, что этот размер не может быть меньше страховой премии, умноженной на коэффициент с учетом ключевой ставки ЦБ. Но все эти требования распространяются только на ситуацию, когда страховая премия меньше 1,5 млн р. Это особая защита неквалифицированного инвестора», — отметила Максимова.

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