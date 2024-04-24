"Закон плохо реализуется": в Совфеде призвали проработать вопрос страхования жилья на случай стихийных бедствий

Матвиенко предложили вернуться к вопросу страхования жилья на случай ЧС

1:54 Your browser does not support the audio element. Страхование

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко после масштабных паводков в ряде российских регионов предложила вернуться к вопросу страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, так как действующие нормы неэффективны. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com by Геологическая служба США is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"Надо вернуться к вопросам страхования жилья от чрезвычайных происшествий. К сожалению, закон есть на этот счет, он дает такое право, но он плохо реализуется", — подчеркнула она в ходе пленарного заседания.

Матвиенко поддержала идею главы комитета Совфеда по федеративному устройству, сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко поручить профильным комитетам систематизацию предложений по ликвидации последствий ЧС и "выработку дополнительных мер по защите граждан".

Шевченко отметил, что выплачиваемые из резервного фонда правительства средства на поддержку граждан, чьё жильё пострадало или было утрачено из-за паводка, не соответствуют "реальным расценкам на строительные материалы и сопутствующую работу", и предложил проработать вопрос о возможности корректировки правил предоставления субсидий регионам.

Матвиенко подчеркнула, что первоочередная задача — это ликвидация последствий наводнений и защита людей.

"Всё, что нужно для защиты людей, надо оперативно отреагировать. Если дома подлежат ремонту, значит, надо их срочно начинать ремонтировать либо строить новые. В каждом регионе своя ситуация, я прошу всех сенаторов субъектов Федерации, которые пострадали от этих мощных наводнений, активно включиться в эту работу. <…> Надо весь комплекс вопросов внимательно с коллегами рассмотреть, подготовить предложения", — сказала спикер Совфеда.

Ранее Всероссийский союз страховщиков призвал изменить закон о страховании жилья в регионах.