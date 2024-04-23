Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов

"Аэрофлот" запустил масштабную распродажу билетов

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Масштабная распродажа билетов с скидками до 50 процентов была объявлена авиакомпанией "Аэрофлот". Эту информацию можно найти на официальном сайте крупнейшего российского перевозчика.

Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

В рамках этой акции российские путешественники смогут приобрести билеты с 23 по 25 апреля и воспользоваться ими с 25 апреля по 31 мая. Скидки распространяются на прямые рейсы между городами России (за исключением направлений с плоскими и субсидированными тарифами), а также на прямые рейсы между российскими и зарубежными городами.

Например, билет из Москвы в Санкт-Петербург с 3 по 8 мая будет стоить 3,4 тысячи рублей туда и обратно, из Москвы в Пермь с 4 по 7 мая — 5,3 тысячи рублей туда и обратно, а из Москвы в Казань с 7 по 9 мая — 5,4 тысячи рублей туда и обратно.

В начале апреля "Победа", популярный российский лоукостер, также провела распродажу авиабилетов со скидкой 15 процентов, которая распространялась на все рейсы компании.