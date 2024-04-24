О тонких стеблях рассады забудете: используйте эти варианты подкормок для решения проблемы

Три варианта подкормки томатов

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, это может быть признаком нехватки питательных веществ. В таком случае подойдут три варианта подкормок:

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Нашатырный спирт. Если не хватает азота, можно полить рассаду томатов разведенным нашатырным спиртом. Для этого разведите 1 столовую ложку нашатырного спирта в 5 литрах воды и полейте рассаду.

Зольный раствор. При нехватке фосфора, калия, бора и других веществ, полезно подкормить рассаду томатов зольным раствором. Разведите 1 чайную ложку древесной золы в 1 литре воды и полейте рассаду.

Янтарная кислота. Ещё одно эффективное народное средство для подкормки рассады томатов — янтарная кислота. Разведите 1 грамм янтарной кислоты в 1 литре воды и полейте рассаду.

Эти простые рецепты помогут вашей рассаде получить необходимые питательные вещества и стать более здоровой и крепкой.