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О тонких стеблях рассады забудете: используйте эти варианты подкормок для решения проблемы

Три варианта подкормки томатов

1:06
Садоводство » Советы

Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, это может быть признаком нехватки питательных веществ. В таком случае подойдут три варианта подкормок:

Три варианта подкормки томатов
Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti gallarotti is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Нашатырный спирт. Если не хватает азота, можно полить рассаду томатов разведенным нашатырным спиртом. Для этого разведите 1 столовую ложку нашатырного спирта в 5 литрах воды и полейте рассаду.

Зольный раствор. При нехватке фосфора, калия, бора и других веществ, полезно подкормить рассаду томатов зольным раствором. Разведите 1 чайную ложку древесной золы в 1 литре воды и полейте рассаду.

Янтарная кислота. Ещё одно эффективное народное средство для подкормки рассады томатов — янтарная кислота. Разведите 1 грамм янтарной кислоты в 1 литре воды и полейте рассаду.

Эти простые рецепты помогут вашей рассаде получить необходимые питательные вещества и стать более здоровой и крепкой.

ПОДКОРМКИ ТОМАТОВ ВЕСНОЙ, ЛЕТОМ, ОСЕНЬЮ. САМАЯ ПОДРОБНАЯ ШПАРГАЛКА
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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