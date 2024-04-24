Ароматная курочка, приготовленная на гриле с персиковым соусом: ваши гости будут в восторге от такой вкуснятины
Курица-гриль с персиковым соусом: очень вкусное блюдо
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Вы будете удивлены, узнав, какой чудесный вкус придают курице персики!
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Kane is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 8 кусочков куриной грудки без кожи и костей
- Соль и молотый чёрный перец по вкусу
- 2 чашки персикового варенья
- 3 столовые ложки оливкового масла
- 2 столовые ложки соевого соуса
- 1 столовая ложка мелко нарезанного чеснока
- 1 столовая ложка дижонской горчицы
- 4 спелых персика, разрезанных пополам
Приготовление
- Разогрейте сковороду-гриль на среднем огне и слегка смажьте решётку маслом.
- Приправьте куриные грудки солью и чёрным перцем.
- Смешайте в миске персиковое варенье, оливковое масло, соевый соус, чеснок и дижонскую горчицу. Посолите и поперчите. Отложите около 1/2 стакана персикового соуса.
- Готовьте курицу на разогретом гриле 6–7 минут. Переверните и готовьте ещё 5–6 минут, затем смажьте персиковым соусом обе стороны каждой грудки. Готовьте ещё 4–5 минут.
- Разложите на решётке половинки персиков срезом вниз. Жарьте на гриле 2 минуты, затем переверните и смажьте оставленным персиковым соусом. Готовьте ещё 3–4 минуты.
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