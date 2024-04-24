Ароматная курочка, приготовленная на гриле с персиковым соусом: ваши гости будут в восторге от такой вкуснятины

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Курица-гриль с персиковым соусом: очень вкусное блюдо

1:21
Еда

Вы будете удивлены, узнав, какой чудесный вкус придают курице персики!

Курица-гриль с персиковым соусом: очень вкусное блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Kane is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 8 кусочков куриной грудки без кожи и костей
  • Соль и молотый чёрный перец по вкусу
  • 2 чашки персикового варенья
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 2 столовые ложки соевого соуса
  • 1 столовая ложка мелко нарезанного чеснока
  • 1 столовая ложка дижонской горчицы
  • 4 спелых персика, разрезанных пополам

Приготовление

  1. Разогрейте сковороду-гриль на среднем огне и слегка смажьте решётку маслом.
  2. Приправьте куриные грудки солью и чёрным перцем. 
  3. Смешайте в миске персиковое варенье, оливковое масло, соевый соус, чеснок и дижонскую горчицу. Посолите и поперчите. Отложите около 1/2 стакана персикового соуса.
  4. Готовьте курицу на разогретом гриле 6–7 минут. Переверните и готовьте ещё 5–6 минут, затем смажьте персиковым соусом обе стороны каждой грудки. Готовьте ещё 4–5 минут.
  5. Разложите на решётке половинки персиков срезом вниз. Жарьте на гриле 2 минуты, затем переверните и смажьте оставленным персиковым соусом. Готовьте ещё 3–4 минуты.
Курица в сметанном соусе
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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