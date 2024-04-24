Ароматная курочка, приготовленная на гриле с персиковым соусом: ваши гости будут в восторге от такой вкуснятины

Курица-гриль с персиковым соусом: очень вкусное блюдо

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы будете удивлены, узнав, какой чудесный вкус придают курице персики!

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Kane is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

8 кусочков куриной грудки без кожи и костей

Соль и молотый чёрный перец по вкусу

2 чашки персикового варенья

3 столовые ложки оливкового масла

2 столовые ложки соевого соуса

1 столовая ложка мелко нарезанного чеснока

1 столовая ложка дижонской горчицы

4 спелых персика, разрезанных пополам

Приготовление

Разогрейте сковороду-гриль на среднем огне и слегка смажьте решётку маслом. Приправьте куриные грудки солью и чёрным перцем. Смешайте в миске персиковое варенье, оливковое масло, соевый соус, чеснок и дижонскую горчицу. Посолите и поперчите. Отложите около 1/2 стакана персикового соуса. Готовьте курицу на разогретом гриле 6–7 минут. Переверните и готовьте ещё 5–6 минут, затем смажьте персиковым соусом обе стороны каждой грудки. Готовьте ещё 4–5 минут. Разложите на решётке половинки персиков срезом вниз. Жарьте на гриле 2 минуты, затем переверните и смажьте оставленным персиковым соусом. Готовьте ещё 3–4 минуты.