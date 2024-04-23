Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Состоялся анонс премьеры нового кроссовера Omoda C7. Его представят 28 апреля
Физик Шварц предлагает высушить стратосферу ради охлаждения Земли
Как правильно бланшировать капусту
Три основных фактора, влияющих на возможное изменение формы груди
Пассажирку нашли бездыханной во время перелета из США в Африку
Экс-капитан "Спартака" Глушаков рассказал, что он тратит только на памперсы 150 тысяч
Иосиф Пригожин о Никите Кологривом: "Он очень способен к хайпу"
Как накопить на мечту за год
Тимур Иванов задержан по подозрению во взяточничестве
Эти красавицы могут переносить жару всё лето: вот какие цветы можно посадить

Растения, устойчивые к засухе

1:26
Садоводство » Цветы

Для посадки на солнечных местах сада подойдут эти растения.

Растения, устойчивые к засухе
Фото: commons.wikimedia.org by Deror Avi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ангелония

Этот поразительный однолетник, также называемый летним львиным зевом, отличается яркими розовыми, фиолетовыми или белыми соцветиями, которые сохраняются весь сезон. Разместите нежное на вид, но сверхпрочное растение на грядках или в контейнерах в качестве вертикального акцента.

Бархатцы

Этот выносливый однолетник является классическим — вероятно, он был любимым у вашей бабушки! Бархатцы очень выносливые, поэтому они переносят сильную жару и цветут до сильных заморозков. Они бывают ярко-оранжевыми, жёлтыми, кремовыми и пестрыми.

Петуния

Этот старомодный однолетник цветет в течение всего сезона. Новые сорта необязательно должны быть сухостойными, чтобы продолжать цвести, и быстро распространяться по площади. Петунии особенно эффектно смотрятся в подвесных корзинах и ящиках на окнах.

Калибрахоа

Это растение может напоминать петунию, но это совершенно другое растение. Для максимального эффекта этот однолетник лучше всего использовать в корзинах или оконных ящиках. Он бывает потрясающих цветов — от ярко-розового до лимонно-жёлтого, ярко-оранжевого и всех промежуточных — с одинарными или двойными лепестками.

как посеять ангелонию,мои сеянцы через три недели,ангелония и другие
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым

Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.

Мама Савельевой рассказала, что Сафонов попросил руки дочери в церкви
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
Активированный миндаль: почему орехи важно замачивать перед едой и как это сделать правильно
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
Умеете ли вы правильно пить воду? Советы из прошлого Сергей Лебедев Запад требует от Зеленского не прекращать сражаться за интересы США Дмитрий Плотников Страны НАТО придумывают лучшую причину избежать поставок ЗРС Patriot Украине Любовь Степушова
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна
Рецепт мяса по-французски с таинственным ингредиентом: соседка с ума сойдет от запаха
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Последние материалы
Эксперт Парфентьев: мошенники всё чаще используют схемы с использованием ОМС
Врач Мартынова разъяснила, как стресс оказывает воздействие на здоровье зубов
Автоэксперт Колодочкин сообщил, что делать, если горит индикатор давления масла
Актриса Мария Кожевникова поздравила с днём рождения хоккеиста Вячеслава Фетисова
Кето-рецепт на ужин: куриные голени в панировке и вафли из миндальной муки
Толмачёв: обязательное страхование жилья в регионах не покроет ущерб от ЧС
Ученые назвали вероятные причины наступления апокалипсиса
Почему стоит посадить бархатцы
Ветеринары объяснили, чем опасен лишний вес у собаки
Тарасова призналась, что ненавидит ВАДА за их решение по русской девочке Валиевой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников