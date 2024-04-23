Эти красавицы могут переносить жару всё лето: вот какие цветы можно посадить

Растения, устойчивые к засухе

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Для посадки на солнечных местах сада подойдут эти растения.

Фото: commons.wikimedia.org by Deror Avi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ангелония

Этот поразительный однолетник, также называемый летним львиным зевом, отличается яркими розовыми, фиолетовыми или белыми соцветиями, которые сохраняются весь сезон. Разместите нежное на вид, но сверхпрочное растение на грядках или в контейнерах в качестве вертикального акцента.

Бархатцы

Этот выносливый однолетник является классическим — вероятно, он был любимым у вашей бабушки! Бархатцы очень выносливые, поэтому они переносят сильную жару и цветут до сильных заморозков. Они бывают ярко-оранжевыми, жёлтыми, кремовыми и пестрыми.

Петуния

Этот старомодный однолетник цветет в течение всего сезона. Новые сорта необязательно должны быть сухостойными, чтобы продолжать цвести, и быстро распространяться по площади. Петунии особенно эффектно смотрятся в подвесных корзинах и ящиках на окнах.

Калибрахоа

Это растение может напоминать петунию, но это совершенно другое растение. Для максимального эффекта этот однолетник лучше всего использовать в корзинах или оконных ящиках. Он бывает потрясающих цветов — от ярко-розового до лимонно-жёлтого, ярко-оранжевого и всех промежуточных — с одинарными или двойными лепестками.