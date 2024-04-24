Не верьте ценнику: почему автомобили за 30% дешевле рынка могут стоить вам дороже всего

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Почему опасно ездить на машине с запретом на регистрационные действия

1:33
Авто

В интервью для портала njcar.ru представитель ГИБДД объяснил, что управление автомобилем с ограничениями на регистрационные действия сравнимо с хождением по скользкому льду: любая ошибка может привести к серьезным последствиям. Ограничения могут скрывать различные проблемы, например, неоплаченные налоги или споры о разделе имущества.

Почему опасно ездить на машине с запретом на регистрационные действия
Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

И это только вершина айсберга, ведь потенциальных причин может быть множество, что и делает такие автомобили потенциально опасными для владельцев.

На вторичном рынке достаточно много автомобилей с подобными ограничениями. Обычно потенциальные покупатели узнают о "темном" прошлом авто уже в процессе его проверки. Если "ограниченный" автомобиль уже приобретен, владельцу приходится смириться с обстоятельствами: пользоваться таким авто можно, несмотря на запрет на перепродажу, при этом его цена обычно на 20-30% ниже рыночной.

Тем не менее, машина с ограничениями может внезапно пропасть из жизни владельца. Судебные приставы, стремясь взыскать долги предыдущего владельца, могут объявить автомобиль в розыск, а при проверке ГИБДД отправить его на спецстоянку, после чего дело может быть передано в суд, который скорее всего аннулирует договор купли-продажи.

Кроме того, в случае аварии, даже если у владельца автомобиля есть полис ОСАГО, получить компенсацию за ущерб будет крайне сложно из-за существующих ограничений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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