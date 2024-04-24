Какие риски несёт употребление грейпфрута

Из-за потребления грейпфрута некоторые виды лекарств не могут быть метаболизированы

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Грейпфрут — это цитрусовый фрукт с насыщенным вкусом, который часто выбирают для включения в своё питание. Тем не менее, его статус одного из самых опасных обусловлен наличием в нём фуранокумаринов.

Фото: Wikipedia by Ivar Leidus is licensed under CC BY-SA 4.0

Особенностью фуранокумаринов является их способность нарушать деятельность ферментов, ответственных за метаболизм лекарственных препаратов и токсинов в организме. Например, они могут блокировать фермент CYP3A4, играющий важную роль в обработке около всех половины лекарств.

Это приводит к тому, что некоторые критически важные препараты не обрабатываются должным образом и не усваиваются организмом правильно.

К числу таких препаратов относятся лекарства для снижения холестерина (статины), иммуносупрессивные препараты для людей после пересадки органов, противоэпилептические средства, некоторые антидепрессанты и многие другие лекарства.