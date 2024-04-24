Ирина Винер о допинге китайских пловцов и деле Валиевой: "Об этом должны думать юристы"

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказала своё мнение относительно позиции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в связи с ситуацией обнаружения допинга у китайских пловцов.
Винер отметила, что существует целый ряд случаев, когда ВАДА принимала несправедливые решения по вопросам нарушений антидопинговых правил. Она подчеркнула, что это не является чем-то новым.
Винер также отметила, что возможность влиять на действия ВАДА должна быть рассмотрена юристами. Для этого, по её мнению, необходимо принять конкретное решение в соответствии с юридическими нормами и правилами.
"Уже много случаев было различного отношения ВАДА по вопросам допинговых нарушений. В этом нет ничего нового. Можем ли мы повлиять на ВАДА? Об этом должны думать юристы всего мира, они должны принять какое-то решение", — отметила Винер в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Ранее газета The New York Times написала о положительных результатах допинг-тестов 23 китайских пловцов, которые участвовали в Олимпийских играх в Токио, и обнаружения в их тестах запрещённого препарата триметазидина, который повлёк за собой дисквалификацию Камилы Валиевой.
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