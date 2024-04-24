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Ирина Винер о допинге китайских пловцов и деле Валиевой: "Об этом должны думать юристы"

Винер призвала юристов всего мира принять решение по ВАДА на фоне допинга у китайцев

1:22
Спорт

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказала своё мнение относительно позиции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в связи с ситуацией обнаружения допинга у китайских пловцов.

Винер призвала юристов всего мира принять решение по ВАДА на фоне допинга у китайцев
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Винер отметила, что существует целый ряд случаев, когда ВАДА принимала несправедливые решения по вопросам нарушений антидопинговых правил. Она подчеркнула, что это не является чем-то новым.

Винер также отметила, что возможность влиять на действия ВАДА должна быть рассмотрена юристами. Для этого, по её мнению, необходимо принять конкретное решение в соответствии с юридическими нормами и правилами.

"Уже много случаев было различного отношения ВАДА по вопросам допинговых нарушений. В этом нет ничего нового. Можем ли мы повлиять на ВАДА? Об этом должны думать юристы всего мира, они должны принять какое-то решение", — отметила Винер в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Ранее газета The New York Times написала о положительных результатах допинг-тестов 23 китайских пловцов, которые участвовали в Олимпийских играх в Токио, и обнаружения в их тестах запрещённого препарата триметазидина, который повлёк за собой дисквалификацию Камилы Валиевой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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