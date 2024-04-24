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Блогер Лерчек изучила правила отношений с сокамерниками: "Надо зайти и спросить, кто тут старший"

Блогер Лерчек рассказала, как готовилась к потенциальному тюремному сроку

0:45
Шоу-бизнес

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, поделилась своими знаниями тюремных правил.

Блогер Лерчек рассказала, как готовилась к потенциальному тюремному сроку
Фото: https://www.instagram.com/ler_chek by Инстаграм блогера Лерчек is licensed under public domain

Лерчек стала гостьей программы рэпера Басты. Королева Интернета призналась, что изучала, как правильно себя вести в местах лишения свободы. Блогеру грозил тюремный срок по делу о неуплате налогов.

"Надо зайти и спросить, кто тут старший сначала. А ещё разуться, чтобы не испачкать. Да, мы всё читали, я серьёзно говорю. Я не шучу", — сказала Лерчек в YouTube-шоу Василия Вакуленко "Вопрос ребром".

Ранее сообщалось, что муж блогера Лерчек Артём Чекалин пытается отсудить у неё 1,2 миллиарда рублей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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