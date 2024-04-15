Артём Чекалин пытается отсудить у блогера Лерчек 1,2 миллиарда рублей в процессе развода

Артём Чекалин потребовал через суд у блогера Лерчек 1,2 миллиарда рублей

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Артём Чекалин решил в судебном порядке взыскать с супруги Валерии Чекалиной (блогера Лерчек) огромную сумму денег в процессе бракоразводного процесса.

Фото: https://www.instagram.com/artem_chek by Инстаграм Артёма Чекалина is licensed under public domain

Как сообщает ТАСС, Артём Чекалин подал иск к своей жене на 1,2 миллиарда рублей. Заявление с тебованием о взыскании средств блогер направил в Симоновский районный суд Москвы. Данный судебный орган будет рассматривать дело о разделе имущества звёзд Интернета.

Прожившие в браке 12 лет Валерия и Артём ранее заявляли, что разводятся мирно, оставаясь в хороших отношениях.

Поклонники пары задаются вопросом, сумеют ли бывшие супруги сохранить тёплые отношения после того, как поделят имущество.