Артём Чекалин пытается отсудить у блогера Лерчек 1,2 миллиарда рублей в процессе развода

Блогер Артём Чекалин решил в судебном порядке взыскать с супруги Валерии Чекалиной (блогера Лерчек) огромную сумму денег в процессе бракоразводного процесса.
Как сообщает ТАСС, Артём Чекалин подал иск к своей жене на 1,2 миллиарда рублей. Заявление с тебованием о взыскании средств блогер направил в Симоновский районный суд Москвы. Данный судебный орган будет рассматривать дело о разделе имущества звёзд Интернета.
Прожившие в браке 12 лет Валерия и Артём ранее заявляли, что разводятся мирно, оставаясь в хороших отношениях.
Поклонники пары задаются вопросом, сумеют ли бывшие супруги сохранить тёплые отношения после того, как поделят имущество.
Также повысился гонорар сына шансонье.