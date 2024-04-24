Опасности детокс-диет: что нужно знать перед тем, как начат

Важно понимать риски детокс-диет: информация, которую следует учесть

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Детокс-диеты, также известные как детоксикационные диеты, — это режим питания, нацеленный на очищение организма от токсинов и отходов. Хотя многие люди прибегают к ним, чтобы улучшить свое здоровье, снизить вес или улучшить общее самочувствие, они могут оказаться опасными для здоровья.

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Детокс-диеты могут привести к дефициту важных питательных веществ и повредить пищеварительную систему. Длительное голодание или ограничение пищи может нарушить баланс в организме и привести к обезвоживанию. Людям с хроническими заболеваниями следует особенно остерегаться таких диет.

Вместо этого, важно обращаться к квалифицированным специалистам за советом по здоровому питанию и улучшению здоровья.





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