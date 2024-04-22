Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы

Музыкальный критик Сергей Соседов подтверждает возвращение 60-летней певицы Лолиты на телевидение в качестве ведущей шоу "ВИА Суперстар". Он высказал уверенность в силе и таланте Лолиты, отметив, что никакие трудности не смогут сломить ее.
Критик также призвал не глумиться над бедами талантливых людей и подчеркнул, что артистка не провинилась перед кем-либо. В то же время, участник группы "Форум" Сергей Рогожин отметил, что Лолита хорошо выполняет свою работу и выразил уверенность в том, что она сделала выводы из произошедших событий.
Звезда поделилась кадрами из спортзала.