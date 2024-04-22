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Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы

Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение

0:39
Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов подтверждает возвращение 60-летней певицы Лолиты на телевидение в качестве ведущей шоу "ВИА Суперстар". Он высказал уверенность в силе и таланте Лолиты, отметив, что никакие трудности не смогут сломить ее.

Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Фото: инстаграм аккаунт Лолиты Милявской

Критик также призвал не глумиться над бедами талантливых людей и подчеркнул, что артистка не провинилась перед кем-либо. В то же время, участник группы "Форум" Сергей Рогожин отметил, что Лолита хорошо выполняет свою работу и выразил уверенность в том, что она сделала выводы из произошедших событий.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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