Станислав Садальский высказался о кончине "королевы сплетен" Лены Миро: иногда бесила меня

Станислав Садальский включился в обсуждение новости о смерти скандально известного блогера Лены Миро.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвала блогера Лену Миро "королевой сплетен".
Артист считает, что на смену Миро пришёл блогер Антон S, которай якобы очень напоминает внешне свою предшественницу.
"Известность им принесло, что они нелестно, зачастую по-хамски комментирует жизнь звёзд. Хотя Антон более человечен и сентиментален! Но иногда они бесили меня очень! Король умер — да здравствует король!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что гроза всех российских звёзд Лена Миро скончалась после длительной комы, попав в дорожную аварию в США.
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