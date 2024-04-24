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Станислав Садальский высказался о кончине "королевы сплетен" Лены Миро: иногда бесила меня

Садальский прокомментировал новость о смерти блогера Лены Миро

0:53
Шоу-бизнес

Станислав Садальский включился в обсуждение новости о смерти скандально известного блогера Лены Миро.

Садальский прокомментировал новость о смерти блогера Лены Миро
Фото: https://vk.com/lena.miro by ВК-аккаунт Лены Миро is licensed under public domain

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвала блогера Лену Миро "королевой сплетен".

Артист считает, что на смену Миро пришёл блогер Антон S, которай якобы очень напоминает внешне свою предшественницу.

"Известность им принесло, что они нелестно, зачастую по-хамски комментирует жизнь звёзд. Хотя Антон более человечен и сентиментален! Но иногда они бесили меня очень! Король умер — да здравствует король!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что гроза всех российских звёзд Лена Миро скончалась после длительной комы, попав в дорожную аварию в США.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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