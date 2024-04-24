В США умерла гроза российских звёзд, блогёр Лена Миро: долгое время пролежала в коме

Стало известно о смерти блогера Лены Миро, которая прославилась тем, что в "Живом журнале" писала резкие посты о российских звёздах.
О смерти Елены Миро сообщил Telegram-канал "Админ-Аншлак". В сообщении говорится, что блогер, которая была грозой всех российских знаменитостей, папала в дорожную аварию в США, куда переехала в 2023 году.
"Она долгое время пролежала в коме, а недавно скончалась. Мать летала на похороны. Отец не поехал. Сказал, "карма её настигла, сама виновата", — гласит информация Telegram-канала
Елена Мироненко (настоящее имя блогера) родилась в Белгородской области. В своих публикациях Миро беспощадно высказывалась о жизни артистов, затрагивая самые острые темы в российском шоу-бизнесе.
Ранее сообщалось, что Лена Миро вызвала споры своими комментариями о заболевании Анастасии Заворотнюк.
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