В США умерла гроза российских звёзд, блогёр Лена Миро: долгое время пролежала в коме

Ушла из жизни скандальный блогер Лена Миро

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно о смерти блогера Лены Миро, которая прославилась тем, что в "Живом журнале" писала резкие посты о российских звёздах.

Фото: https://vk.com/lena.miro by ВК-аккаунт Лены Миро is licensed under public domain

О смерти Елены Миро сообщил Telegram-канал "Админ-Аншлак". В сообщении говорится, что блогер, которая была грозой всех российских знаменитостей, папала в дорожную аварию в США, куда переехала в 2023 году.

"Она долгое время пролежала в коме, а недавно скончалась. Мать летала на похороны. Отец не поехал. Сказал, "карма её настигла, сама виновата", — гласит информация Telegram-канала

Елена Мироненко (настоящее имя блогера) родилась в Белгородской области. В своих публикациях Миро беспощадно высказывалась о жизни артистов, затрагивая самые острые темы в российском шоу-бизнесе.

Ранее сообщалось, что Лена Миро вызвала споры своими комментариями о заболевании Анастасии Заворотнюк.