Ароматные и наваристые щи со вкусом самого знаменитого фастфуда: балуем себя необычным блюдом

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Щи со вкусом гамбургера: дети будут в восторге

1:16
Еда

Приготовьте эти ароматные щи со вкусом знаменитого фастфуда. Гамбургер-суп готовится очень просто с добавлением говяжьего фарша. 

Щи со вкусом гамбургера: дети будут в восторге
Фото: commons.wikimedia.org by Ostolob is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • Полкило говяжьего фарша
  • 1 средний зелёный болгарский перец, нарезанный,
  • 1 средняя луковица, нарезанная
  • 2 стебля сельдерея, нарезанные ломтиками
  • 2 банки тёмно-красной фасоли
  • 1 банка измельчённых помидоров
  • 1/2 кочана капусты, нашинкованной
  • 2 чашки говяжьего бульона
  • 2 стакана воды
  • 1 столовая ложка вустерского соуса
  • 2 кубика говяжьего бульона
  • 2 зубчика чеснока, измельчённых
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. Положите говяжий фарш в большую суповую кастрюлю, поджаривайте на среднем огне, пока он не подрумянится, около 5 минут. Добавьте болгарский перец, лук и сельдерей. Готовьте 5 минут.
  2. Увеличьте огонь до максимума. Добавьте фасоль, помидоры, капусту, говяжий бульон, воду, вустерский соус, бульон и чеснок, перемешайте.
  3. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 30 минут. Разлейте суп по тарелкам и посолите.
Потрясающие Щи из Квашенной Капусты
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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