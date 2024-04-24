Ароматные и наваристые щи со вкусом самого знаменитого фастфуда: балуем себя необычным блюдом

Щи со вкусом гамбургера: дети будут в восторге

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте эти ароматные щи со вкусом знаменитого фастфуда. Гамбургер-суп готовится очень просто с добавлением говяжьего фарша.

Фото: commons.wikimedia.org by Ostolob is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

Полкило говяжьего фарша

1 средний зелёный болгарский перец, нарезанный,

1 средняя луковица, нарезанная

2 стебля сельдерея, нарезанные ломтиками

2 банки тёмно-красной фасоли

1 банка измельчённых помидоров

1/2 кочана капусты, нашинкованной

2 чашки говяжьего бульона

2 стакана воды

1 столовая ложка вустерского соуса

2 кубика говяжьего бульона

2 зубчика чеснока, измельчённых

Соль по вкусу

Приготовление

Положите говяжий фарш в большую суповую кастрюлю, поджаривайте на среднем огне, пока он не подрумянится, около 5 минут. Добавьте болгарский перец, лук и сельдерей. Готовьте 5 минут. Увеличьте огонь до максимума. Добавьте фасоль, помидоры, капусту, говяжий бульон, воду, вустерский соус, бульон и чеснок, перемешайте. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 30 минут. Разлейте суп по тарелкам и посолите.