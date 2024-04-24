Ароматные и наваристые щи со вкусом самого знаменитого фастфуда: балуем себя необычным блюдом
Щи со вкусом гамбургера: дети будут в восторге
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Приготовьте эти ароматные щи со вкусом знаменитого фастфуда. Гамбургер-суп готовится очень просто с добавлением говяжьего фарша.
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Ингредиенты
- Полкило говяжьего фарша
- 1 средний зелёный болгарский перец, нарезанный,
- 1 средняя луковица, нарезанная
- 2 стебля сельдерея, нарезанные ломтиками
- 2 банки тёмно-красной фасоли
- 1 банка измельчённых помидоров
- 1/2 кочана капусты, нашинкованной
- 2 чашки говяжьего бульона
- 2 стакана воды
- 1 столовая ложка вустерского соуса
- 2 кубика говяжьего бульона
- 2 зубчика чеснока, измельчённых
- Соль по вкусу
Приготовление
- Положите говяжий фарш в большую суповую кастрюлю, поджаривайте на среднем огне, пока он не подрумянится, около 5 минут. Добавьте болгарский перец, лук и сельдерей. Готовьте 5 минут.
- Увеличьте огонь до максимума. Добавьте фасоль, помидоры, капусту, говяжий бульон, воду, вустерский соус, бульон и чеснок, перемешайте.
- Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 30 минут. Разлейте суп по тарелкам и посолите.
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