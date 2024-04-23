Малина будет сладкой, как мёд, и крупной, как грецкий орех: вот какие 2 агроприёма нужно использовать

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Как вырастить сладкую малину

1:09
Садоводство » Советы

Если ваша малина мелкая, кислая и рассыпается при сборе, есть два простых агротехнических метода, которые превратят ваш малинник в настоящее малиновое королевство.

Как вырастить сладкую малину
Фото: моје дело by Свифт is licensed under public domain

Нормирование. Это означает удаление "лишних" побегов, которые создают перегрузку куста. Обычно на взрослый куст оставляют от 5 до 7 побегов, но количество может варьироваться в зависимости от сорта и условий выращивания. Также рекомендуется расширить междурядья, чтобы обеспечить малине достаточно места для роста.

Если малина мелкая и "горошит", то не рекомендуется прищипывать побеги весной для усиленного бокового ветвления.

Правильная подкормка. Если малина кислая и водянистая, это может быть признаком нехватки калия и других микроэлементов. Вносите удобрения, содержащие калий и магний, чтобы улучшить качество ягод. Важно не допустить избытка азота, который может привести к водянистым и кислым ягодам.

Вносите подкормки в начале вегетации, особенно калий лучше всего вносить пораньше, с первыми подкормками.

Как вырастить крупную и СЛАДКУЮ малину
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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