Малина будет сладкой, как мёд, и крупной, как грецкий орех: вот какие 2 агроприёма нужно использовать

Как вырастить сладкую малину

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Если ваша малина мелкая, кислая и рассыпается при сборе, есть два простых агротехнических метода, которые превратят ваш малинник в настоящее малиновое королевство.

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Нормирование. Это означает удаление "лишних" побегов, которые создают перегрузку куста. Обычно на взрослый куст оставляют от 5 до 7 побегов, но количество может варьироваться в зависимости от сорта и условий выращивания. Также рекомендуется расширить междурядья, чтобы обеспечить малине достаточно места для роста.

Если малина мелкая и "горошит", то не рекомендуется прищипывать побеги весной для усиленного бокового ветвления.

Правильная подкормка. Если малина кислая и водянистая, это может быть признаком нехватки калия и других микроэлементов. Вносите удобрения, содержащие калий и магний, чтобы улучшить качество ягод. Важно не допустить избытка азота, который может привести к водянистым и кислым ягодам.

Вносите подкормки в начале вегетации, особенно калий лучше всего вносить пораньше, с первыми подкормками.