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Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира

Эксперты назвали самые добрые породы кошек

2:37
Зоосфера » Кошки

Большинство котов благожелательно настроены к общению с людьми, но в мире кошек существуют определенные породы, которые проявляют более выраженную преданность к людям.

Эксперты назвали самые добрые породы кошек
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Приобретая котенка, вы фактически покупаете "кота в мешке", так как не знаете, какие отношения у вас сложатся с вашим будущим питомцем, и какие у него будут манеры и повадки.

Это особенно верно для метисов. С породистыми кошками ситуация немного проще, так как можно хотя бы примерно предсказать характер будущего питомца, исходя из характеров его родителей. Гены играют свою роль.

Кроме того, существует несколько пород кошек, которые известны своим особым дружелюбием, спокойствием и желанием общаться с людьми. Вот некоторые из них:

"Британец" — символ умиротворения

Коты этой породы не будут беспокоить вас активными играми или приставать к вам за едой. Они похожи на плюшевые игрушки, но не любят, когда с ними обращаются как с игрушкой. Уход за их шерстью несложен: достаточно вычесывать их один или два раза в неделю. Однако следует следить за их весом, так как они склонны к лишнему весу и связанным с ним проблемам со здоровьем.

Курильский бобтейл: уникальный хвостик

Если вы цените необычную внешность питомца, курильский бобтейл — отличный выбор. У него короткий "заячий" хвостик, который делает его узнаваемым. Они обладают хорошим здоровьем, но иногда сталкиваются с типичными для этой породы проблемами. Уход за шерстью достаточно прост: достаточно вычесывать ее один или два раза в неделю.

Мейн-кун: великан с душой

Эти коты, несмотря на свои внушительные размеры, обладают ласковым и общительным характером. Они также известны своим высоким интеллектом. У мейн-кунов хорошее здоровье, но некоторые породные болезни требуют внимательного медицинского наблюдения. Из-за их длинной шерсти требуется регулярная гигиеническая процедура.

Абиссинская: грация и игривость

Эта порода известна своей ласковостью и любовью к играм. Уход за их шерстью довольно легок, но они предпочитают быть компаньонами, а не плюшевыми игрушками.
Несмотря на предпочтения породы, характер и поведение каждого кота уникальны. Если ваш питомец не соответствует ожиданиям, возможно, потребуется терпение и усилия для его воспитания. Помните также, что условия содержания и отношение могут сильно повлиять на характер кошки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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