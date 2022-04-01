Бузова заявила, что скоро появится в каждом российском туалете

Ольга Бузова призналась, что заключила рекламный контракт с производителем туалетной бумаги. Теперь её лицо украсит упаковки дефицитного товара.

Забавной новостью звезда "Дома-2" поделилась в своём Тelegram-канале. Знаменитость похвасталась, что стала лицом туалетной бумаги. На видео Ольга сидит на унитазе в белом банном халате и рассказывает о своих успехах в рекламной индустрии.

"Мои хорошие. Не знала, как вам сказать, но всё-таки хочется поделиться с вами новостью. Дело в том, что с сегодняшнего дня я становлюсь лицом туалетной бумаги. Теперь Бузова ещё будет в каждом туалете", — заявила поющая ведущая.

Новость опубликована 1 апреля, поэтому подписчики не поверили Ольге, приняв её заявление за первоапрельскую шутку.

Бузовой, которая жаловалась на финансовые потери, удалось переманить в свой Telegram-канал почти 800 тыс. фолловеров. Звезда делится с подписчиками контентом из своей повседневной жизни.