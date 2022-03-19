Ольга Бузова пожаловалась на потерю "огромной суммы"

Ольга Бузова призналась, что и её не обошли стороной проблемы, связанные с антироссийскими санкциями. Звезда рассказала, что лишилась крупной суммы денег.

Телеведущая рассказала о том, как пострадала от антироссийских санкций. Бузовой пришлось отказаться от отдыха в Куршавеле. Деньги за забронированный номер курорт во Франции ей не спешит возвращать. Речь идёт о солидной сумме в миллион рублей.

"У меня был запланированный отдых в Куршевеле с 7-го, по-моему, по 14 марта. И под этот отпуск я отодвигала всё и раздвигала все съемки и любую другую работу. Но из-за ситуации отмены рейсов мне пришлось отменить полет в Женеву. … я потеряла около миллиона рублей, так как отель до сих пор не может вернуть мне мою оплату", — цитирует Ольгу "Комсомольская правда".

Бузова намерена бороться за свои права. Она собирается потребовать назад свои деньги, так как это для неё огромная сумма.

Знаменитость очень полюбила Куршавель. Там она отдыхала на Новый год в компании певицы Клавы Коки.

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